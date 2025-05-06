Реутов украсили световыми конструкциями и праздничными инсталляциями ко Дню Победы

Городской округ Реутов готовится к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии памятной даты улицы города были украшены тематическими конструкциями, баннерами, масштабными муралами и световыми инсталляциями, создающими торжественную атмосферу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одним из центральных элементов праздничного оформления стало размещение светодиодных панелей: 45 конструкций установлены вдоль улицы Победы — от МКАДа до улицы Ашхабадской. Они создают яркий визуальный акцент и задают торжественное настроение при въезде в город.

На Юбилейном проспекте, начиная с поворота с Носовихинского шоссе и до улицы Транспортной, также размещены красочные баннеры с патриотической символикой. После поворота на улицу Академика Челомея баннеры размещены с обеих сторон проспекта, что делает оформление особенно выразительным.

На пересечении улиц Победы и Гагарина установлена композиция «Свеча памяти».

Возле здания администрации установлена зеркальная световая инсталляция в виде арки с контуром красной звезды, которая эффектно подсвечивается в тёмное время суток. Идентичная конструкция украшает Александровский сквер, становясь точкой притяжения для прогулок и фотографий.

На площади у администрации также размещена инсталляция «Звезда» с фотозоной и скамейкой — ещё одно место, где жители могут запечатлеть моменты, связанные с празднованием Дня Победы. У общественной приёмной партии «Единая Россия» на Юбилейном проспекте, 54 установлена флаговая композиция, которая дополняется архитектурной подсветкой в ночное время.

Праздничное оформление Реутова подчеркивает важность сохранения исторической памяти и уважения к подвигу героев. Украшения создают атмосферу торжественности и напоминают каждому о значении Победы для всей страны.

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