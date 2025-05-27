Реутов украшают летними цветами

«В этом году выбрали для украшения клумб декоративный колиус. Он хорошо адаптирован к особенностям нашего городского климата. В общей сложности высадим почти 50 тысяч однолетних растений», — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем Telegram-канале.

Особое внимание уделено ключевым точкам города. Цветники появятся на въезде в северную часть Реутова, у здания Водоканала, в Центральном парке и на разворотном круге в южной части города. Также цветами украсят территорию у станции МЦД-4, памятника «Колокол», Троицкого храма, сквера на улице Ленина и напротив здания МЧС.

Работы проводятся в рамках месячника чистоты и благоустройства. Помимо цветов, в городе уже высажено более тысячи деревьев и кустарников, что делает Реутов еще зеленее и уютнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.