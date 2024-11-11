Реутов попал в тройк лучших на конкурсе «Наш двор»

Завершился заключительный этап фестиваль-конкурса дворовых мероприятий «Наш двор — 2024», организованный ассоциацией председателей советов многоквартирных домов региона. Об этом сообщила пресс-служб администрации городского округа Реутов со ссылкой на министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Активные жители Реутова приняли участие в заключительном этапе конкурса и получили серебро.

В итоге престижное второе место среди лучших дворов всей Московской области заняла команда из дома 21, по улице Ашхабадской.

Сплоченность, креативность и новизну оценило экспертное жюри, состоящее из представителей отраслевых министерств и ведомств Подмосковья, а также председателя Ассоциации советов МКД.

Для гостей финала конкурса приготовили интерактивные зоны, мастер-классы, анимационную программу и творческие номера.

Тройка лидеров получила денежные призы. Дружные соседи с Ашхабадской наверняка знают куда потратить вознаграждение — на благоустройство любимого двора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.