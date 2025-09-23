Реутов готовится встретить ковчег с мощами святителя Тихона

В Реутове состоится значимое событие в духовной жизни — принесение ковчега с частицей святых мощей Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Это мероприятие станет частью масштабной программы, приуроченной к 100-летию со дня блаженной кончины святого, которое Русская православная церковь отмечает в текущем году. Для города это событие имеет особое историческое и духовное значение. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, принесение ковчега с мощами совершается по 90 крупным городам России и Белоруссии, объединяя верующих двух стран.

В рамках программы пребывания святыни в Балашихинской епархии, которая состоится 7 и 8 октября, ковчег будет доступен для поклонения в Троицком храме города Реутов, а также в Богоявленском соборе Ногинска. Связь святителя Тихона с реутовской землей имеет глубокие исторические корни. В 1919 году, в непростой для страны период, Святейший Патриарх лично посещал молельный дом, располагавшийся в северной части Реутова.

Здесь он встретился с рабочими «Реутовской мануфактуры» и совершил богослужение, оставив неизгладимый след в истории города. Память о Патриархе бережно хранится в Реутове и в наши дни. В его честь освящен один из приделов главного городского Троицкого храма. Совсем недавно в знак уважения и признания его заслуг была установлена мемориальная табличка.

Она расположена в знаковом для всех жителей месте — возле памятника символу Реутова, колоколу «Реут», на пересечении улиц Ленина, Гагарина и Победы. Принесение святыни предоставит всем верующим жителям и гостям города уникальную возможность прикоснуться к великой православной истории и помолиться у мощей одного из самых почитаемых святых XX века.

