Reuters: 3 граждан России исключат из черного списка ЕС

Постпреды 27 стран Евросоюза приняли решение об исключении из черного списка сообщества трех умерших россиян, сообщает ТАСС .

Reuters пишет, что в отношении иных участников данного списка санкции продлили еще на 6 месяцев.

При этом послы европослы не стали исключать из указанного санкционного перечня Михаила Фридмана, хотя Венгрия настаивала на этом.

В Евросоюзе продлили ранее принятые меры в отношении свыше 2,4 тыс. граждан РФ, Белоруссии, Ирана, Китая, КНДР, Сирии, Украины и иных стран из-за российской спецоперации. В антироссийский реестр вошли бизнесмены, чиновники, силовики, общественные деятели и журналисты.

Персональные санкции в отношении физлиц запрещают въезд в ЕС и блокируют финансовые активы в европейских юрисдикциях. Данный механизм действует независимо от экономических санкций Евросоюза против России.