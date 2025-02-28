«Ресурс» предложила льготное кредитование для малого и среднего бизнеса

Ассоциация «Ресурс» выступила с инициативой о предоставлении преференций в кредитовании для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

Организация «Ресурс», занимающаяся продвижением принципов экономики замкнутого цикла и учрежденная Российским экологическим оператором, обратилась к Корпорации МСП с официальным запросом. Цель обращения — включение предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в сфере переработки отходов, в действующую программу льготного кредитования.

Исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова отметила, что малые и средние предприятия, специализирующиеся на переработке вторсырья, к сожалению, остаются вне зоны действия государственных мер поддержки. Она подчеркнула, что, по мнению экспертов и представителей бизнес-сообщества, крупные компании не всегда заинтересованы в работе на небольших территориях и с отдельными видами отходов из-за логистических сложностей и необходимости формирования крупных партий продукции. Малые предприятия, напротив, способны эффективно собирать и перерабатывать такие отходы, и для них особенно важна государственная поддержка. Гулимова добавила, что данная позиция находит поддержку в регионах и обсуждалась на комиссии Госсовета. В связи с этим, ассоциация «Ресурс» направила в Корпорацию МСП письмо с предложением включить предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сфере переработки отходов, в программу льготного кредитования.

Ассоциация провела анализ возможных мер поддержки для такого бизнеса, включая не только льготное кредитование, но и снижение налоговых ставок с одновременным присвоением статуса социального предприятия.

Гулимова подчеркнула, что малый и средний бизнес играет ключевую роль в создании устойчивой системы переработки. Даже незначительная государственная поддержка позволит вывести компании из «серой зоны» и создать благоприятные условия для начала бизнеса в этой сфере для молодых предпринимателей, ветеранов СВО и других категорий граждан. Включение переработки отходов в программу льготного кредитования будет иметь решающее значение для развития экономики замкнутого цикла и повышения прозрачности отрасли.

Обновленная программа льготного кредитования для МСП будет запущена в марте и рассчитана на период 2025–2030 годов. Эта программа реализуется в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и распространяется на такие отрасли, как обрабатывающее производство, транспорт и хранение, туризм, информационные технологии, а также научно-техническая сфера.