Ресторатор объяснил, как барменам общаться с пьяными посетителями

Ресторатор Александр Сысоев считает, что сотрудникам бара необходимо деликатно отказывать изрядно пьяным посетителям в алкоголе. В таком случае репутация заведения не пострадает, сообщает «Сноб» .

Бизнесмен подчеркнул, что нетрезвый человек обладает повышенным чувством собственного достоинства. По его мнению, в силу этой причины барменам не стоит пытаться доказывать такому клиенту что-либо.

Сысоев также уверен, что обслуживающий персонал должен понимать, как взаимодействовать с выпившим сверх меры гостем. В такой ситуации сотруднику можно сделать акцент на закрытии кассы.

«Например, говорить только через я-сообщения, объяснять причину своих действий и не осуждать гостя», — объяснил предприниматель.

По словам ресторатора, он разработал онлайн-тренинг для предотвращения злоупотребления спиртными напитками в общественных заведениях. В нем уже поучаствовали свыше 700 российских баров, отметил Сысоев.