Ресторанный дворик появится в домодедовском парке «Елочки»

Ресторанный дворик появится в летнем сезоне 2025 года в парке «Елочки» в городском округе Домодедово, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Среднее время пребывания в парке увеличилось до 3,5 часов. В связи с этим администрации парка решила реорганизовать зону общественного питания в городском парке и сосредоточить уличную еду под крышей одного павильона, который будет располагаться в центральной части — на пути от колеса обозрения до центральной кассы.

«Инвестор найден! Договор заключен! Можем поделиться радостной новостью!» — делится своими эмоциями директор парковых территорий городского округа Домодедово Юлия Вячеславовна Смирнова.

Парк «Елочки» — историческое место Домодедово. Множество жителей внесли свой вклад в создание общественного пространства. У архитекторов проекта получилось не менять концепцию парковых объектов и создать внешний облик ресторанного дворика похожего на архитектурный вид исторического парка «Елочки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.