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Ресторан сети «Ботаника» откроют около карьера в Лыткарине

У Лыткаринского карьера появится новая точка для жителей и гостей региона — ресторан сети «Ботаника». Над его оформлением работали дизайнер Екатерина Владимирова и проектировщик Ирина Шарова. Дуэт создавал идентичность всех ресторанов сети «Ботаника». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Внутри ресторана создана атмосфера эпохи 50-х, которая перекликается с современностью: художественные обои, ширмы в виде сапов, барная стойка необычной формы, сделанная как единый колор-блок, светильники в виде волн.

Для пляжного отдыха создана летняя веранда, которая занимает более 400 кв. метров. Здесь же оборудована сцена для выступлений вокалистов и музыкантов.

Для маленьких гостей обустроена детская комната с зоной для творчества и игр.

Этими решениями команда «Ботаники» постаралась задать новый тренд и сформировать особую культуру пляжного отдыха в кругу семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.