Реставрацию картины «Космонавты на Красной площади» студенты Люберец завершат до конца мая

Студенты Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина, обучающиеся по специальности «Графический дизайнер», приступили к завершающему этапу реставрации картины «Космонавты на Красной площади». Об этом сообщили в учебном заведении, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Картина была натянута на галерейный подрамник с учетом особенностей деформации холста. Места утрат красочного слоя и грунта, где обнажился холст, а также заплатки были покрыты холодным кроликовым клеем для улучшения сцепления холста и грунта. После полного высыхания клея студенты в несколько этапов нанесли левкас, при этом придерживаясь правила, чтобы его уровень оставался ниже уровня красочного слоя. После высыхания левкаса заполненные утраты обработали льняным маслом», — отмечается в сообщении.

Полотно полностью подготовлено к завершающему этапу — тонировке масляными красками. Завершить работу над картиной студенты планируют к концу текущего учебного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.