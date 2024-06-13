Республика Бенин хочет укрепить сотрудничество с РФ в IT-сфере

Министр высшего образования и научных исследований в Бенине Элеонора Яи Ладекан подчеркнула, что республика готова сотрудничать с Россией в образовательной сфере, сообщает «ФедералПресс» .

По ее словам, в Западной Африке можно получить дошкольное, среднее школьное и высшее образование. Кроме того, в регионе сформирован орган, который объединяет все три данные структуры.

«Также у нас существует национальный совет по образованию, который их регулирует», — добавила Элеонора Яи Ладекан.

Министр отметила, что Бенин хочет укрепить сотрудничество с Россией и в IT-сфере. По словам Ладекан, цифровые разработки могут широко применяться в республике.