Решили легализоваться: ведьмы и тарологи хитростью получают лицензии на работу

Различные потомственные ведьмы, тарологи, сексологи и другие начали получать лицензии от министерства образования РФ. Причем многие из них делают это нелегально, сообщает SHOT .

Инфлюенсеры сейчас решили легализоваться. Они планируют избежать проблем с законом страны, но идут на хитрость.

Так, ведьмы, тарологи и иные «специалисты» подыскивают компании, где им могут помочь получить образовательную лицензию на любые курсы. Например, директор одной из таких фирм — LigaBoss — уговаривает клиентов сделать лицензию на чужой, но уже готовый курс. Он поясняет клиентам, что Таро и эзотерика могут не понравиться министерствам образования в регионах, где выдают лицензию, поэтому лучше зарегистрировать курс, например, по психологии.

Таким «специалистам» продают документы на образовательную программу, которая 100% пройдет проверку в министерстве. И после оплаты 130 тыс. рублей ведьмы и тарологи смогут обучать других людей любым навыкам: кройке и шитью, психологии, способам похудения, но уже с лицензией.

За работу психологом без соответствующих документов в РФ налагают штраф. А если такие «педагоги» навредили кому-то, то может быть и уголовное дело — штраф 300 тыс. рублей и арест на 6 месяцев.