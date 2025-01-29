Решения призывных комиссий в России будут действовать в течение года

Кабмин России одобрил законопроект, согласно которому решения о призыве граждан, не реализованные в данной призывной кампании, будут действовать в течение года, сообщает «Секрет фирмы» .

Как отметил автор инициативы, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, это позволит оптимизировать процесс призыва, сократить количество специалистов и потребности в медицинском оборудовании.

Ранее, до 2022 года, решения призывных комиссий утрачивали силу сразу после окончания кампании в том случае, если призывник оспорил решение, не явился по уважительной причине или план призыва был выполнен.

Как пояснила главный юрист компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко, в судебной практике нет единого подхода по вопросу нереализованного призыва, но обычно суды сходятся в том, что медосмотр необходимо проводить заново при каждом призыве.