Решение не одного дня: звезда Comedy Club рассказала об увеличении груди

Звезда Comedy Club и актриса Екатерина Козлова заявила, что совершенно не жалеет об операции по увеличении груди: это не больнее, чем кесарево сечение, сообщает сайт MK.Ru .

«На самом деле это решение принято не за один день — наверное, поэтому я в данный момент ни о чем не жалею и очень довольна результатом. Это было не импульсивное желание, потому что я насмотрелась на кого-то и решила сделать так же, — нет, я все тщательно обдумывала», — поделилась актриса.

По ее словам, после операции она чувствует себя замечательно. Она спокойно ходит, спит, у нее ничего не болит, только немного ноет живот.

Медикам удалось совместить несколько операций в одной: непосредственно увеличение груди, ушивание диастаза, липосакцию и липофилинг.

Екатерина Козлова также отметила, что на операцию ее вдохновила коллега по шоу-бизнесу — блогер и предприниматель Маша Погребняк.