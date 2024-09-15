Репрессии и сложности: как живут родственники россиян на Харьковщине

По его словам, общение с такими родственниками вызывает большие сложности.

«Мы вынуждены с ними не общаться для того, чтобы, если они не могут оттуда выехать, они могли спокойно там проживать. Хотя нельзя назвать, что это до конца спокойная жизнь. Они все равно подвергаются репрессиям», — рассказал Ганчева в эфире радио Sputnik.

Ганчев подчеркнул, что самое главное — это безопасность людей, чтобы они смогли дождаться помощи. Поэтому вся информация о родственниках россиян в Харьковской области поступает к нему негласно.