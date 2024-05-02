Рэпершу Hofmannita подозревают в побоях и развращении подростков в Москве

После скандального концерта в столице полиция начала проверку в отношении скандальной рэперши Hofmannita (Анна Михеева), сообщает Mash .

Девушку подозревают в побоях, порче чужого имущества, развратных действиях в отношении подростков. Также специалисты выясняют, в каком опьянении была певица: наркотическом или алкогольном.

Видео с выступления Hofmannita в московском клубе попало в СМИ в конце апреля. На нем видно, как экс-участница телешоу «Пацанки» выхватывает телефоны из рук фанатов, швыряет их об пол и в зал. Одной из поклонниц смартфон прилетел прямо в лицо.

Кроме того, рэперша целовала всех подряд, не спрашивая паспорт. Еще она пиналась и валялась на сцене.

Артистка на сегодняшний день находится в рехабе. Она рассказала, что в вечер выступления перебрала со спиртным. Что касается поцелуев, то она пояснила, что не могла отказать своим фанатам. А за все разбитые гаджеты рэперша пообещала заплатить.