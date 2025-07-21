Рэпер Pharaoh просрочил выплаты по кредитам

Рэпер Pharaoh (Глеб Голубин) задолжал Федеральной налоговой службе 271 тыс. рублей и просрочил кредитные платежи, однако его счета пока не заблокированы, сообщает Постньюс .

Рэпер Pharaoh, настоящее имя которого Глеб Голубин, накопил долг перед Федеральной налоговой службой в размере 271 тыс. рублей. Помимо этого, у музыканта есть просроченные платежи по кредитам, но исполнительных производств в его отношении пока не открыто, а банковские счета остаются активными.

В ноябре прошлого года Постньюс уже сообщал, что Pharaoh не оплатил более двадцати штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму около 40 тыс. рублей. После публикации этой информации все задолженности были быстро погашены.

На данный момент новые долги рэпера остаются непогашенными, но ограничительных мер к его счетам не применялось.