Рэпер Егор Крид проиграл суд Екатерине Мизулиной

Одинцовский суд рассмотрел иск рэпера Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной о защите чести и достоинства, судья не нашел в словах последней оскорблений в адрес исполнителя, сообщает Baza .

Эксперты провели лингвистическую экспертиз слов Мизулиной, которая ранее назвала певца «главным скамером страны». Они заявили, что в этом есть негативные сведения о Криде. По их информации, под словом «скамер» понимается человек, который получает выгоду нечестным путем. Но при этом они не смогли ответить на вопрос о характере негативных сведений, потому что это выходит за рамки их специальных знаний.

Во время суда адвокат Крида попросил приобщить к делу справку, что у репера нет судимостей. Несмотря на это судья принял решение оставить иск Крида к Мизулиной без удовлетворения. Защита певца планирует обжаловать данное решение.

Конфликт между певцом и главой «Лиги безопасного интернета» начался в апреле прошлого года. Тогда Мизулина похвасталась, что благодаря ее работе на Twitch блокируют аккаунты различных стримеров, среди которых и «главный скамер страны — Егор Крид».

Рэпер оскорбился данным высказыванием и заказал лингвистический тест. Он хотел подтвердить, что «скамер» переводится как «мошенник», хотя ничем таким он не занимался. А так как доказательств мошенничества с его стороны нет, то слова Мизулиной являются ложью.