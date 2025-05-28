РЭО выпустил каталог образовательных программ в вузах на 2025 год

Российский экологический оператор подготовил Каталог образовательных продуктов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и экономики замкнутого цикла. В него вошли разработанные РЭО образовательные программы. Информация в каталоге актуальна для учебного года 2025–2026, передает пресс-служба оператора.

«РЭО создал консорциум „Экономика замкнутого цикла“, в который вошли 30 вузов страны. Со многими из них мы разработали профильные программы и теперь готовим специалистов. Выпускники наших программ смогут управлять технологическими и экономическими процессами, а также внедрять инновационные решения в работу предприятий. Уверен, будущее отрасли — за новыми кадрами. И в наших силах обеспечить достойный уровень знаний и компетенций», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В каталог вошла вся ключевая информация о программах бакалавриата и магистратуры, дополнительного профобразования, профпереподготовки, курсов повышения квалификации. Там есть данные о количестве бюджетных и платных мест, форме и продолжительности обучения, его стоимости, вступительных испытаниях, контактах сотрудников вузов и детальной информации о самих программах.

«В консорциум, созданный РЭО, вошли как столичные учебные заведения, так и ведущие региональные университеты. Наша цель — вместе выстроить непрерывную систему экологического образования, подготовить квалифицированные кадры, которые будут участвовать в формировании экономики замкнутого цикла», — сообщила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова предлагает программы бакалавриата «Экология и природопользование», магистратуры «Экология и природопользование» («ESG-трансформация предприятий»), «Экономика» («„Зеленая экономика“ и управление ресурсами»); НИТУ МИСИС — магистратуры «Техносферная безопасность» («Управление природоохранными инновациями», «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла»); Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН) — магистратуры «Экология и природопользование» («„Зеленая экономика“ и устойчивое развитие предприятий»).

Более подробно о программах можно узнать, скачав каталог по ссылке на сайте РЭО.

РЭО основал консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержку педагогического и научного сообщества, внедрение новых технологий. В консорциум могут входить научные и образовательные организации, приверженные принципам формирования экономики замкнутого цикла.

