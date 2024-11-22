РЭО выявил телевизоры, которые вредят экологии

Российский экологический оператор изучил процесс утилизации отходов от применения товаров и обнаружил, что телевизоры с люминесцентной подсветкой представляют наибольшую угрозу для окружающей среды, передает пресс-служба оператора.

Данные предоставлены в технологическом альбоме по утилизации отходов от использования товаров, разработанном РЭО.

«Ежегодно в России образуется порядка 1,5 миллиона тонн отходов электронных и электрических устройств, из которых перерабатывается всего 5%. Основную часть этих отходов составляет бытовая техника (67%), включая телевизоры. Значительное количество электроники можно переработать, чтобы не загрязнять природу. Особо опасны для окружающей среды ЖК-дисплеи с CCFL-подсветкой, в которых используются люминесцентные лампы с холодным катодом. В зависимости от характеристик лампы в ней может содержаться до 3,5 мг ртути, что эквивалентно двум градусникам. Ртуть способна загрязнить почву и воду, повысив в них уровень тяжелых металлов. Ее пары чрезвычайно опасны для здоровья человека, вплоть до смертельного исхода», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Ртуть, наряду со свинцом, кадмием, озоноразрушающими веществами и стойкими органическими соединениями, относится к токсичным веществам, содержащимся в электронных отходах. Поэтому уже на стадии предварительной обработки из электроотходов важно изымать компоненты и материалы, содержащие эти вредные вещества.

Однако часто телевизоры и мониторы поступают на переработку с поврежденными лампами. Поэтому для предотвращения поломок люминесцентных ламп нужно правильно организовать их транспортировку, прием и хранение. На участке переработки следует постоянно контролировать, чтобы концентрация ртути в воздухе не превышала допустимые нормы, где работают специалисты.

С 1 сентября 2023 года в России введены новые правила утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Эти правила предусматривают обязательную глубину переработки электроники на уровне 85%, а также требования к утилизаторам по наличию необходимых мощностей и систем весового контроля.

Компании и предприниматели обязаны отправлять ОЭЭО на утилизацию в течение 11 месяцев. Отходы следует передавать только тем организациям, которые имеют законное право заниматься сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и хранением электронного мусора.

Возможность найти пункт приема старой электроники в своем городе доступна через приложение «Уберу», которое можно скачать в App Store, Google Play, Rustore и AppGallery.