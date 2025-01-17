РЭО выделил финансирование для объекта по обращению с ТКО в Нижегородской области

Российский экологический оператор выделил финансирование для объекта по обращению с ТКО в Нижегородской области, предоставив 3,4 млрд рублей через закрытое размещение облигаций на ту же сумму, передает пресс-служба РЭО.

Льготный заем был выдан компании «Проект 3» на разработку межмуниципального полигона с комплексом по сортировке мусора в Арзамасском районе.

17 декабря 2024 года оператор привлек средства через размещение облигаций на 3,44 млрд рублей. Эти средства направлены инвестору для возведения современного объекта по размещению отходов. Проект значительно улучшит обработку отходов в регионе, доведя её до 100%, и сократит захоронение в два раза, как отметил Денис Буцаев, генеральный директор РЭО.

Проект обеспечит мощность для обработки 160 тыс. т отходов ежегодно, переработки органических отходов на 50 тысяч тонн, а также для захоронения 115 тыс. т в год. Завершение строительства планируется к концу 2026 года.

Инициатива осуществляется в формате концессионного соглашения между «Проектом 3» и региональной администрацией. Общая стоимость проекта составляет 3,621 млрд рублей, а в роли приобретателя облигаций выступает ПАО «Сбербанк».

Финансирование льготного заема происходит за счет средств от выпуска облигаций РЭО с субсидией купонного дохода в размере 90% ключевой ставки ЦБ России. Субсидия предоставляется Минприроды России в РЭО в виде имущественного взноса в рамках Постановления Правительства РФ № 906.