РЭО: всероссийский слет в Москве посетили более 400 эковолонтеров

В столичном инновационном центре «Ломоносов» состоялся Всероссийский слет региональных отделений движения «Экосистема». Мероприятие объединило свыше 400 делегатов из разных регионов страны. Среди участников были также представители государственных структур, отвечающие за реализацию молодежной и экологической политики, в частности — заместитель главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. Организационную поддержку слету оказал Российский экологический оператор, сообщила пресс-служба РЭО.

Главным вопросом повестки стала презентация обновленной модели работы «Экосистемы» и утверждение плана деятельности на предстоящий 2026 год. Делегатам представили стратегию развития объединения, которая направлена на повышение значимости региональных филиалов и расширение участия граждан в экологической повестке.

В ходе деловой программы для участников организовали стратегические сессии. Их посвятили нехватке профильных кадров в природоохранной сфере, вовлечению волонтерских и общественных организаций в реализацию национальных проектов «Молодежь и дети» и «Экологическое благополучие», а также вопросам открытия и функционирования экологических центров по всей стране. Кроме того, на слете подвели итоги всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», стартовавшей в марте 2025 года.

«За годы своей работы „Экосистема“ сплотила 40 тысяч волонтеров, которые заботятся о родной земле. Это люди самых разных профессий и возрастов, объединенные искренним желанием изменить окружающий мир к лучшему. Движение уделяет постоянное внимание поддержке и развитию компетенций волонтеров. Регулярно проводятся форумы, слеты и обучающие программы, где добровольцы не только обмениваются опытом, но и повышают свою квалификацию в области экологии и проектной деятельности», — отметил Денис Буцаев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена указом Президента 14 января 2019 года. Основная задача РЭО заключается в формировании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. С 2025 года в России реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предусматривает становление экономики замкнутого цикла, что к 2030 году должно обеспечить 100-процентную сортировку ежегодно образующегося объема ТКО, сокращение их захоронения не более чем до 50%, а также вовлечение в хозяйственный оборот минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.