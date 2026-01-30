РЭО внедрит в регионах системы мониторинга окружающей среды

Российский экологический оператор (РЭО) разработает и запустит в субъектах РФ проект государственного экологического мониторинга, направленный на обеспечение контроля за состоянием окружающей среды. Он будет включать наблюдательные сети и информационные ресурсы, данные с которых станут поступать в недавно запущенную федеральную систему ФГИС «Экомониторинг», сообщила пресс-служба РЭО.

В настоящее время регионы обладают полномочиями осуществлять экологический контроль, участвовать в государственном мониторинге, а также формировать собственные региональные сети наблюдения. Однако на практике такие сети либо пока отсутствуют, либо их возможности используются не в полной мере.

Планируется, что РЭО внедрит программное обеспечение, которое объединит информацию со всех наблюдательных постов, малогабаритных станций, а также ведомственных постов предприятий. В режиме «одного окна» сводные данные будут поступать в федеральную систему «Экомониторинг».

Данная мера позволит повысить эффективность контроля качества окружающей среды в регионах и будет способствовать принятию обоснованных управленческих решений.

«Первым 22 регионам уже отправлены для заполнения опросные листы для первичного анализа текущей ситуации по наблюдательным сетям. В этом году начнем пилотный проект с рядом регионов», — сказал замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая задача — формирование в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образуемых ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50%, а также вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов и сырья.