РЭО установит елку желаний в ходе церемонии награждения на Зеленой Премии

Российский экологический оператор планирует установить елку желаний в ходе церемонии награждения на Зеленой Премии 10 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

«Для нас участие в акции „Елка желаний“ в рамках Зеленой Премии — это больше, чем просто традиция, это действительно сердечная миссия. Каждый посетитель нашего события получает шанс внести частичку своего тепла и заботы в жизнь тех, кто в этом действительно нуждается. Это имеет для нас огромное значение, потому что мы убеждены, что даже самый небольшой вклад способен положительно изменить чью-то судьбу,» — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Всего будет осуществлено около 70 материальных желаний разной стоимости от 1500 до 30 тысяч рублей со всей страны.

«За последние шесть лет благодаря акции „Елка желаний“ удалось осуществить мечты 213 тысяч детей по всей стране. Представьте себе — эти дети, которым наша поддержка особенно необходима, стали немного счастливее благодаря тому, что кто-то из нас решил проявить доброту. Нам приятно осознавать, что участниками этой магии для детей могут стать гости нашей Зеленой Премии,» — прокомментировал PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Всероссийскую акцию «Елка желаний» организует Российское движение детей и молодежи «Движение Первых». Она будет проходить с 5 декабря по 28 февраля 2025 года. В акции могут принимать участие как государственные учреждения, так и коммерческие компании, а также частные лица. Заявку на участие можно подать через официальный сайт акции елкажеланий.рф.

Группа ЭкоЛайн выступает партнером в номинации «Студенчество», Госкорпорация «Росатом» поддерживает номинацию «Экологическое предпринимательство», ООО «Экомашгрупп» — «Экологические лидеры», ООО «Хартия» — «Экологическая семья», а ПАО Сбербанк спонсирует номинацию «Инициативы отраслевых компаний».