РЭО: термин «экосбор» закрепят в КоАП РФ

Госдума одобрила в первом чтении законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях, который унифицирует его терминологию с действующим законодательством о расширенной ответственности производителей (Федеральный закон № 451-ФЗ 2023 года). Документ призван ликвидировать терминологические несоответствия, сделав правоприменительную практику в области экологического сбора более последовательной и понятной, сообщила пресс-служба РЭО.

«Эти изменения не вводят новых штрафов и не ужесточают существующие меры — речь идет о техническом уточнении, необходимом для нормальной работы всей системы. Единая терминология позволит исключить правовые разрывы и обеспечит более эффективный контроль за исполнением обязательств по утилизации товаров и упаковки. Это важный шаг для устойчивой работы механизма РОП и развития инфраструктуры обращения с отходами в регионах», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Поправки включают два основных нововведения. Во-первых, они унифицируют наименования отчетных форм, которые производители и импортеры предоставляют по утилизации товаров и упаковки, утративших потребительские свойства. Меры ответственности за непредставление данной отчетности сохраняются без изменений (статья 8.5.1 КоАП РФ). Нарушение сроков подачи или непредоставление отчетности о выполнении нормативов утилизации либо деклараций влечет наложение административного штрафа: для должностных лиц — от 3 000 до 6 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 000 до 70 000 рублей, для юридических лиц — от 70 000 до 150 000 рублей.

Во-вторых, в КоАП уточняется понятие «экологический сбор». Ранее этот термин, хотя и применялся в системе РОП, не имел законодательного закрепления. Данное изменение позволит Росприроднадзору более результативно выявлять производителей и импортеров, которые уклоняются от обязанностей по утилизации.