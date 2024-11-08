РЭО стал партнером по информации Дня качества, который состоится 14 ноября

Российский экологический оператор стал партнером по информации организованного Роскачеством Дня качества, который состоится 14 ноября. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

«Одной из главных задач устойчивого развития является улучшение обращения с отходами. Наша цель — создание эффективной системы на основе принципов циклической экономики, где отходы превращаются в ресурс. Это поможет снизить зависимость от импорта и поддержит развитие отечественных перерабатывающих технологий. Данный шаг способствует улучшению экологической ситуации в стране и вносит важный вклад в экономическую безопасность, а также поддерживает бизнес в сфере переработки отходов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Роскачество организует Международный форум «Всемирный день качества — 2024» с 11 по 15 ноября, где эксперты рассмотрят темы, связанные с качеством и устойчивым развитием, под девизом «Горизонты развития».

Российский День качества привлекает внимание общественности к важнейшим аспектам качества жизни: экологии, социальным вопросам, здравоохранению, семейным ценностям и традициям. Он создает платформу для диалога между производителями, представителями сферы услуг, торговыми компаниями и потребителями, чьи предпочтения значительно влияют на рынок.

Всемирная неделя качества ежегодно празднуется во второй ноябрьской неделе. В 2024 году она будет отмечаться с 11 по 17 ноября, с Днем качества 14 ноября.