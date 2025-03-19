РЭО стал партнером экологической конференции в РУДН

Российский экологический оператор стал партнером XXVI международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экологии и природопользования», которая пройдет с 25 по 27 апреля в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), передает пресс-служба оператора.

«Устойчивое развитие стало важной составляющей экономических процессов в современном мире. А внедрение технологий и инновационных методов являются основной для успешного развития большинства отраслей. Будучи партнером научно-практической конференции в РУДН, РЭО призывает принять участие в мероприятии, которое будет полезно всем тем, кто заинтересован в формировании экономики замкнутого цикла, снижении антропогенного воздействия на окружающую среду. Отдельно обращаем внимание на тематическую секцию, посвященную устойчивому развитию и биоэкономике», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

Секция «Устойчивое развитие и биоэкономика: интеграция ресурсов и инновационных технологий» состоится 25 апреля. В ней примут участие эксперты РЭО, ученые из России, Казахстана, Узбекистана, а также представители университетов Белоруссии, Зимбабве, Кубы, Кыргыстана, Бразилии, Индонезии.

«Конференция по биоэкономике представляет собой уникальную платформу для обмена знаниями и опытом, где ученые, предприниматели и политики могут объединить усилия для создания устойчивого будущего. Обсуждение инновационных решений и лучших практик в области биоэкономики критически важно для достижения целей устойчивого развития и защиты нашей планеты», — подчеркнула доцент Института экологии РУДН, к. б. н. Анна Курбатова.

Конференция состоится 25−27 апреля 2025 года в Москве. Материалы для участия в конференции принимаются до 31 марта.