РЭО стал партнером благотворительной акции «Елка желаний»

Российский экологический оператор присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». В этом году компания поможет исполнить 55 желаний детей с особенностями развития из разных регионов страны, передает пресс-служба компании.

«Для РЭО участие в акции „Елка желаний“ — это не разовое событие, а уже сложившаяся традиция. Мы считаем важным быть рядом с детьми, которым особенно нужны внимание и поддержка. Постараемся создать для ребят новогоднее настроение и ощущение чуда», — отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Акция «Елка желаний» ежегодно объединяет представителей бизнеса, органов власти и общественных организаций, помогая исполнять мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.