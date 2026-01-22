РЭО сообщил о вкладе победителя Зеленой премии-2025 в развитие экологической культуры на Колыме

За пять лет работы некоммерческая организация «ЭкоКолыма» собрала от жителей Магаданской области около 120 тонн вторичного сырья. Ключом к вовлечению населения стало экологическое просвещение. Организация регулярно проводит образовательные акции в школах и на городских событиях, что помогает привлекать людей к «зеленой» повестке. Например, активными участниками сдачи вторсырья стали более 4000 человек. За отчетный период на переработку отправлено свыше 120 тонн отходов. Только в 2024 году было собрано 29,5 тонны макулатуры, 10,5 тонны пластика и 3 тонны металла.

Собранные ресурсы проходят сортировку и прессование в кипы на собственном складе организации. Когда накапливается объем, достаточный для заполнения 40-футового контейнера, пластик морским путем отправляется во Владивосток на завод «Репласт», а макулатура — в Хабаровск.

Все привлеченные средства, включая Зеленую премию РЭО, направляются на софинансирование проекта «Школа замкнутого цикла». Его цель — внедрение обучения принципам рационального потребления, закупка оборудования для эко-уроков и запуск местной линии по переработке пластика типа 5 (PP). Это даст школьникам возможность наглядно увидеть, как из вторсырья создаются готовые изделия, такие как линейки или стаканы.

«Проект представляет собой комплексную программу, направленную на формирование экологической культуры в Магадане и области. Серия просветительских мероприятий, публикации в соцсетях и возможность сдавать вторсырье приводит к увеличению интереса жителей города к экологичному образу жизни. Мы всегда поддерживаем подобные просветительские проекты, направленные на сохранение природы региона», — рассказали в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая задача — формирование в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В одном из его направлений поставлена цель — создать экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ежегодно образуемых ТКО, сократит их захоронение до 50% и вовлечет в хозяйственный оборот не менее 25% отходов в качестве вторичного сырья.