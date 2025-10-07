РЭО: регоператоры и утилизаторы поборются за денежные призы на Зеленой премии

Региональные операторы и утилизаторы получат возможность выиграть денежные вознаграждения на Зеленой премии. В номинации «Инициативы отраслевых компаний» впервые вручат денежные призы: три лучших проекта, которые займут первые места, получат по 500 тысяч рублей каждый. Эти средства предназначены для дальнейшего развития их экологических начинаний, сообщила пресс-служба РЭО.

«Зеленая премия стимулирует компании к созданию новых проектов в сфере обращения с отходами и развитию экономики замкнутого цикла. Денежный приз позволит поддержать самые перспективные инициативы и дать им дополнительный импульс для роста», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Партнером номинации «Инициативы отраслевых компаний» является ПАО «Сбербанк». Среди других партнеров конкурса — ООО «Хартия» (номинация «Экологическое предпринимательство»), ООО «Экомашгрупп» («Технологические и цифровые проекты») и певица Нюша («Экологические лидеры»). Сумма призового фонда конкурса в 2025 году достигнет 9,75 миллиона рублей.

В предыдущем году победу в номинации «Инициативы отраслевых компаний» одержала компания «Единый оператор экопунктов», разместившая 567 фандоматов в Московской области. На втором месте оказался Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод (СОЭМЗ), наладивший производство упаковки из стопроцентной макулатуры для замены пластиковых лотков под фрукты и овощи, что также способствует сокращению неперерабатываемых отходов. Третье место разделили регоператоры ООО «Магнит» и ООО «ЦЭБ»: первый организовал в Омской области конкурс по сбору вторсырья «Экошкола» среди детских образовательных учреждений, в ходе которого было собрано 216 тонн вторичных ресурсов; второй преобразовал свой белгородский проект «От хлама до искусства» в конкурс «Новогодняя игрушка из вторсырья», вовлекший более 40 тысяч человек.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная цель — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в РФ начал работу новый национальный проект «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократить их захоронение до уровня не более 50% и вовлечь в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.