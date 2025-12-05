РЭО: регоператор Еврейской автономной области две недели работает без банковской гарантии

Еврейская автономная область продолжает оставаться в числе тех немногих субъектов страны, где региональный оператор, занимающийся обращением с твердыми коммунальными отходами, уже вторую неделю работает без действующей банковской гарантии. Документ отсутствует с 21 ноября, а заявка на его получение до сих пор находится на рассмотрении в ПАО «Сбербанк». Данная информация была озвучена в ходе заседания штаба по организации системы обращения с ТКО, проведенного на площадке Координационного центра Правительства РФ. Аналитическую справку по ситуации подготовили эксперты Российского экологического оператора, сообщила пресс-служба РЭО.

«На предыдущем заседании Штаба ТКО представители ЕАО сообщали о планах получить гарантию до конца ноября, однако на сегодняшний день документ так и не оформлен. Ситуация требует оперативного разрешения. Отсутствие банковской гарантии создает дополнительные риски для устойчивости региональной системы обращения с отходами и нуждается во внимании со стороны всех ответственных структур», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Наличие банковской гарантии служит одним из основополагающих условий стабильного функционирования отрасли, поскольку она обеспечивает финансовые гарантии выполнения оператором своих обязательств перед государством и гражданами даже в случае возникновения сложностей.

«При возникновении внештатных ситуаций, например, из-за массового выхода спецтехники из строя или сбоя в вывозе отходов, регион получает возможность оперативно задействовать средства банковской гарантии для предотвращения коллапса и обеспечения бесперебойного вывоза ТКО», — пояснили в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее центральная миссия — выстроить в России целостную и эффективную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в РФ вместо завершившегося в 2024 году нацпроекта «Экология» реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение доли захораниваемых отходов до уровня не более 50%, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.