РЭО развивает систему онлайн-отслеживания движения мусоровозов

Российский экологический оператор опубликовал статистику по мусоровозам, которые передают данные о своих маршрутах в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), передает пресс-служба российского экологического оператора.

На данный момент в эту систему внесена информация более чем о 25 тысячах мусоровозов из всех российских регионов, что составляет практически 100% от их общего количества. И порядка 18,5 тыс. из них за последний месяц передавали данные ГЛОНАСС.

Напомним, что работа по внесению информации о мусоровозах во ФГИС УТКО контролируется на уровне Правительства России в рамках Инцидента «Организация системы по обращению с ТКО» под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева. «Создание эффективной системы обращения с отходами требует прозрачности процессов на каждом этапе. Обеспечить прослеживаемость по всей цепочке помогает внедрение цифровизации и технологий искусственного интеллекта. В том числе благодаря системе ГЛОНАСС в режиме онлайн сегодня можно видеть движение спецтехники. А за счет использования беспилотных систем создано больше тысячи цифровых двойников полигонов, что позволяет контролировать их заполнение и эксплуатацию. Вся эта работа будет продолжаться», — сказал Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Патрушев.

«Движение мусоровозов отслеживается, чтобы проверить, соблюдают ли региональные операторы маршруты, указанные в территориальных схемах. Это также помогает выявлять подозрительные остановки, которые могут указывать на незаконный сброс отходов», − сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Вместе с тем РЭО выяснил, что девяти регионам необходимо существенно улучшить показатели передачи онлайн данных по транспортным средствам − это республики Дагестан, Ингушетия, Саха (Якутия), Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Ивановская, Омская и Магаданская области и г. Севастополь. Эти регионы попали на особый контроль Штаба по организации обращения с ТКО, который еженедельно проходит на площадке Координационного центра Правительства РФ.