РЭО разработал требования к мусороперегрузочным станциям

Российский экологический оператор совместно с Минприроды РФ разработал требования к перегрузочным станциям и объектам утилизации с производством искусственного грунта, заявили на штабе по организации обращения с ТКО, который еженедельно проходит на площадке Координационного центра Правительства.

«В декабре 2024 года был принят Федеральный закон № 497-ФЗ. Он ввел новые понятия: „труднодоступные территории“, „перегрузочные станции“, „объект утилизации ТКО путем производства из их органической части искусственных грунтов“. В дополнение к нему РЭО и Минприроды России разработали проект постановления о единых требованиях к таким объектам. Он вносит изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1657. Они касаются расположения, весового контроля и методов погрузки ТКО на таких станциях», — сказал замминистра природы и экологии РФ Денис Буцаев.

Мусороперегрузочные станции должны быть ограждены, исключается доступ третьих лиц на их территорию. Даннеые объекты должны быть обеспечены твердым покрытием, системами сбора, отвода ливневых и талых вод. Не допускается расположение перегрузочных станций на заболачиваемых и подтопляемых территориях, а также накопление ТКО на открытых площадках навалом и извлечение вторичных ресурсов из ТКО.

Обязательной является, как и для других объектов обращения с ТКО, фото- и видеофиксация заезжающих транспортных средств и передача в автоматизированном режиме данных с весов в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО.

В постановлении предусмотрено два метода перегрузки отходов из мусоровозов: либо в бункеры для накопления отходов, либо в большегрузные транспортные средства. .

«Сейчас проект постановления проходит процедуру согласования и в ближайшее время будет внесен в Правительство. Просим регионы внимательно отнестись к устанавливаемым требованиям, провести разъяснительную работу среди операторов по обращению с ТКО и региональных операторов, чтобы с 1 сентября 2025 года все объекты отвечали требованиям законодательства Российской Федерации», — добавила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Помимо этого, на штабе обсудили ход исполнения мероприятий дорожных карт, основные блоки по развитию отрасли ТКО в регионах и степень их готовности.