РЭО разработал стандарты изготовления топлива из отходов для металлургии и цемента

Агентство по стандартизации России (Ростандарт) одобрило ГОСТ Р 71857-24 и ГОСТ Р 71858-2024, подготовленные Российским экологическим оператором. Об этом сообщила пресс-служба РЭО

«Ростандарт одобрил стандарты по сохранению ресурсов, регулирующие создание топлива из отходов для металлургической и цементной отраслей. Эти стандарты дополнили существующую серию нормативов по утилизации различных отходов, нацеленную на реализацию целей нацпроекта „Экология“, — заявил глава РЭО Денис Буцаев.

ГОСТ Р 71857-24 по сохранению ресурсов определяет использование отсортированных отходов для производства топлива для металлургии, снижая экологический ущерб и способствуя круговой экономике. Этот ГОСТ рассчитан на компании, занимающиеся производством и применением такого топлива, и включает оценку воздействия на природу.

ГОСТ Р 71858-2024 устанавливает требования для топлива из неопасных отходов, подходящее для цементной промышленности. Топливо можно использовать в печах различных типов добровольно, с учётом правил сжигания отходов и характеристик установок.

«Стандарты, созданные РЭО, не касаются топлива из других видов отходов, если в них не содержатся фракции от переработанных материалов», — проинформировал Леонид Неганов, технический директор РЭО.

ГОСТы созданы РЭО совместно с НИИ «ЦЭПП» в рамках программы альтернативного топлива до 2030 года и вступят в силу 1 февраля 2025 года.