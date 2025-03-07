РЭО разработает механизм подтверждения соответствия «зеленых» кредитов принципам устойчивости

Экспертный совет по устойчивому развитию, функционирующий при Российском экологическом операторе (РЭО), провел первое заседание в обновленном составе 5 марта, где были рассмотрены результаты работы за прошедший год и намечены планы на будущее. Особое внимание было уделено разработке методологии верификации «зеленых» займов и концепции пилотного проекта в области экономики замкнутого цикла на уровне региона, передает пресс-служба РЭО.

«Мы планируем запустить внутреннюю систему проверки „зеленых“ займов во втором квартале 2025 года. Это важный шаг для обеспечения надежности и открытости в сфере финансирования экологически ориентированных проектов. Прозрачная процедура позволит удостовериться, что средства, полученные посредством „зеленых“ займов, направляются на реализацию экологически чистых и устойчивых инициатив. Данная система обеспечит регулярный контроль за использованием этих средств, повысит прозрачность инвестиций, а также позволит оценивать и сравнивать их воздействие на окружающую среду и общество», — подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он также отметил, что на данный момент РЭО профинансировал 14 инвестиционных проектов в 12 регионах России на общую сумму 51,4 млрд рублей (включая 5 проектов на 21,5 млрд рублей в 2024 году) с использованием облигационных займов, направленных на создание и модернизацию объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В планах на 2025 год — выделение не менее 50 млрд рублей на финансирование новых инвестиционных проектов из средств, привлеченных от размещения облигаций РЭО. Денис Буцаев подчеркнул, что РЭО является единственной публично-правовой компанией, чьи облигации обращаются на бирже.

Председатель Экспертного совета Светлана Бик, возглавляющая экспертно-аналитическую платформу «Инфраструктура и финансы устойчивого развития», акцентировала внимание на значимости работы РЭО в области устойчивого развития. По ее мнению, «зеленые» инвестиции могут стать мощным стимулом для развития отрасли обращения с ТКО в стране, и эта работа будет продолжена.

«Благодаря целенаправленной деятельности РЭО в России развивается инфраструктура в сфере обращения с отходами. Одновременно формируется национальная система устойчивого развития, в основе которой лежит ответственность за результаты деятельности. Очевидно, что трансформация отрасли с использованием „зеленых“ финансовых инструментов будет происходить на пересечении этих двух тенденций», — подытожила Светлана Бик.

Экспертный совет по устойчивому развитию РЭО является консультативным органом, оказывающим поддержку по ключевым направлениям устойчивого развития отрасли обращения с ТКО. В его задачи входит разработка рекомендаций по внедрению принципов экономики замкнутого цикла, стимулированию переработки отходов, снижению углеродного следа отрасли и развитию «зеленого» финансирования. В состав совета входят ведущие эксперты в области устойчивого развития, представляющие крупные российские компании, финансовые институты и экспертное сообщество. Заседания совета проводятся не реже одного раза в квартал. Решения совета носят рекомендательный характер и направлены на совершенствование деятельности РЭО в области устойчивого развития.