РЭО рассказал о создании полигона вместимостью 600 тыс т в Крыму

В окрестностях Белогорска, на территории Крыма, возведение современного полигона, предназначенного для захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) объемом до 600 тысяч тонн в год, выполняется в строгом соответствии с утвержденным графиком. Подготовительные мероприятия, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию, близки к завершению, сообщила пресс-служба РЭО.

Финансовое обеспечение данного проекта осуществляется за счет средств, привлеченных посредством облигационного займа, организатором которого выступает Российский экологический оператор.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева, согласно территориальной схеме управления отходами, данный полигон станет ключевым элементом инфраструктуры для всего Крымского полуострова, принимая отходы, прошедшие предварительную обработку на других строящихся объектах. Планируется, что годовой объем поступающих ТБО составит 600 тысяч тонн.

Общий объем инвестиций в этот проект равен 4,2 миллиарда рублей. Он реализуется на принципах государственно-частного партнерства, где основная часть финансирования (95%) обеспечивается за счет облигаций РЭО, а оставшиеся 5% — из собственных средств ООО «Крымский экологический оператор» (ООО «КЭО»), инициировавшего данный проект.

Первый этап финансирования через облигации был осуществлен в сентябре 2024 года. Центральный банк зарегистрировал выпуск облигаций на сумму 1,271 миллиарда рублей, которые были направлены на финансирование строительных работ в районе Белогорска.

Генеральный директор РЭО Ирина Тарасова заявила, что ход строительства полигона в Белогорском районе полностью соответствует установленному плану. Данный объект для размещения ТКО позволит региону достичь целевых показателей, определенных федеральным проектом.

В настоящий момент на территории полигона проводятся работы по обустройству водонепроницаемого слоя из специального материала, формированию откосов и подготовке основания.