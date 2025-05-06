Победители Зеленой премии — 2024 в номинации «Экологические лидеры» расширили свои проекты и вложили средства из выигрыша не только в экоинициативы, но и в гуманитарные миссии, связанные с защитой природы, передает пресс-служба Российского экологического оператора.

«Эколидеры всегда в центре экологической повестки. К ним присоединяются как давно увлеченные экоактивисты, так и те, кто только начал интересоваться проблемами экологии. Мы рады находить лучших из лучших и давать им возможности для развития. Финалисты номинации „Эколидеры“ Зеленой премии получили в 2024 году по одному миллиону рублей. Эти деньги они направили на развитие и создание проектов в сфере защиты окружающей среды. Желаем им успехов, а остальных призываем принимать участие в нашем конкурсе — шанс на победу есть у каждого», — сообщила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Первое место в номинации «Эколидеры» заняла программный директор форума «Экосистема» на Камчатке Екатерина Емец. Экоактивистка продолжила начатые проекты и на полученную финансовую поддержку от Зеленой премии собрала команду на новую экологическую инициативу на Чукотке.

«Самым ценным было в финале услышать других участников трека экологических лидеров. Кто-то в некоммерческом секторе, кто-то предприниматель, кто-то на своем рабочем месте каждый день продвигает проекты, направленные на охрану окружающей среды, развитие зеленой экономики. Разными путями люди вокруг нас создают мир лучшего, зеленого, будущего. Это вдохновляет, а премия придала мне новых сил двигаться дальше в своей работе, продолжать начатое. Рекомендую каждому попробовать свои силы в Зеленой премии. Люди должны знать имена тех, кто занимается экологическим развитием России», — сказала Екатерина.

Второе место занял автор блога «Чистомэн» Артур Сиразеев из Челябинска. Он создал образ экосупергероя, который рассказывает о проблемах обращения с отходами. За девять лет он провел более 300 одиночных субботников в 55 городах, собрав свыше 1500 мешков с отходами, а его книга «Городская Мусорология» была скачана более 8000 раз. Кроме того, он установил 17 стеллажей для бесплатного обмена вещами в 7 городах и разработал инициативы по борьбе с окурками и незаконной рекламой.

«Полученный приз планомерно трачу на производство и установку стеллажей для обмена вещей. Цель — сделать и установить 30 стеллажей в течение года. На 9 апреля 2025 года сделал два, и они уже работают. Осталось 28 штук. Также в этом году я работал в качестве волонтера в Анапе на месте ликвидации ЧС. Продолжил эксперимент по внедрению урн для окурков с геймификацией в городскую среду. Съездил в научно-просветительскую мусорологическую экспедицию по южным городам России. Провел 6 одиночных субботников в 6 городах. Снял несколько просветительских видео про переработку мусора на профильных предприятиях. Обязательно всем рекомендую участвовать в Зеленой премии. Есть огромный шанс выиграть», — рассказал Артур и добавил, что сейчас готовит проект для подачи заявки на Зеленую премию — 2025.

Третье место занял Элмурод Расулмухамедов с проектом АНО «Сад памяти», который реализует просветительские и лесовосстановительные мероприятия по всей России. Акция стартовала в 2020 году при поддержке Президента и объединила более 3 миллионов человек из 50 стран, ее цель — высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. Проект поддерживают Минприроды, Рослесхоз и другие ведомства, он также помогает сохранять леса и увековечивает память героев, включая участников СВО.

Команда «Сада памяти» направила выигрыш на общественные проекты — это гуманитарные миссии в новых регионах, старт акции «Сад памяти», закупка средств индивидуальной защиты для волонтеров «Экосистемы».

В 2025 году команда планирует вновь запустить акцию «Сад памяти», заняться спасением собак без хозяев от убийства, восстановлением пчеловодства на юге России и созданием системы реабилитации участников СВО на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В этом году тоже рассматривает возможность участвовать в Зеленой премии.

«Зеленая Премия» призвана выявлять достижения в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере, а также проявления лидерского потенциала в экологии. Конкурс проводится ежегодно в несколько этапов. Награждение победителей проходит в конце года.