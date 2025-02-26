Лауреаты в категории «Экологическое предпринимательство» рассказали РЭО о прогрессе в развитии собственных инициатив. Тройку лидеров составили «Зеленая разведка», обучающая молодых людей из отдаленных регионов созданию «лесных брендов» с акцентом на поиск дикорастущих растений и грибов; Художественный МУзей МУсора, продвигающий принципы устойчивого обращения с отходами; и проект Greena Avocadova, разрабатывающий экологически чистую твердую косметику, тем самым сокращая количество пластиковых отходов и потребление ресурсов.

«Номинация „Экологическое предпринимательство“ направлена на поиск местных проектов, авторы которых воплощают свои предпринимательские идеи, заботясь об окружающей среде. На „Зеленой премии — 2024“ были отмечены три проекта, которые демонстрируют, как небольшая команда может создать что-то уникальное, прибыльное и в то же время экологичное. После победы они продолжили развивать свои проекты, что также соответствует целям конкурса „Зеленая премия“», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Первое место досталось социальному проекту «Зеленая разведка» (основатели Игорь Яковлев и Ксения Соболевская). С 2021 года авторы проекта помогают молодежи из отдаленных регионов получать экологическое образование и зарабатывать на местных природных ресурсах. Посредством организации лекций, мастер-классов и экологических экспедиций команда обучает поиску, переработке и осознанному использованию дикорастущих растений и грибов. Это способствует формированию экологической культуры, раскрывает потенциал лесных территорий и создает новые «лесные бренды», давая возможность молодым людям развивать свои регионы, не покидая их.

После победы команда проекта разработала новую концепцию, предусматривающую участие людей с ограниченными возможностями. В планах — организация лесных лагерей и полевых выходов в Архангельской области, на Кавказе и в Сибири. Кроме того, авторы проекта планируют открыть лагерь на базе своего штаба, дома Ильина, и на базе лесничества Нюхчи, рассчитанный на прием до 25 человек за смену. «Зеленая разведка» также планирует создать шмелевую ферму, начать разведение муравьев в лесу, проводить гастрономические туры и иммерсивные ужины по всей России.

Второе место занял Художественный МУзей МУсора (директор Юлия Матренина). Арт-пространство МУ МУ представляет коллекцию экспонатов, созданных из бытовых отходов, на площади 1000 квадратных метров. Изделия из пластиковых бутылок, банок и запчастей показывают, как из ненужных вещей можно создать произведения искусства. Музей не акцентирует внимание на экологических проблемах, а демонстрирует, что творчество может вызывать улыбку и удивление. Ежегодно МУ МУ посещают 50 000 человек, и каждый из них находит здесь что-то свое, будь то воспоминания из детства или мечта о создании рок-группы.

«Мы уже открыли вторую площадку музея, занимаемся ее развитием и поиском новых работ. Раньше музей занимал 1000 квадратных метров, теперь — 2000. Также планируем провести фестиваль для молодых художников и дизайнеров, представляющий собой конкурс арт-объектов из переработанных материалов. Кроме того, каждый год мы проводим семейный фестиваль по запуску воздушных змеев», — рассказала директор Художественного музея мусора «МуМу» Юлия Матренина.

Фестиваль воздушных змеев от музея мусора «МуМу» запланирован на август, а арт-фестиваль — на сентябрь.

Третье место занял проект Greena Avocadova (основатели Наталья Прозорова, Алиса Синева, Анастасия Неуструева, Дарья Чернова, Елена Макарова, Алия Лихобабина, Сергей Лихобабин и Сергей Варфоломеев). Greena Avocadova производит экологически чистую твердую косметику, исключая использование пластиковой упаковки, тестирование на животных и продукты животного происхождения. За пять лет компания выпустила 58 000 единиц продукции, что позволило избежать производства 44 000 пластиковых бутылок и туб общим весом около 3 тонн. Твердая косметика, заменяющая два флакона жидкой, более экономична и требует меньшего количества ресурсов: меньше электроэнергии и воды.

«Я приобрела оборудование для производства — для расфасовки кремов и гелей, пресс для изготовления шампуней и мыла, а также варочный котел объемом 50 литров. Хочу развивать направление контрактного производства (производство косметики под брендами заказчиков), так как поступает много запросов на твердую косметику, и это очень радует, потому что люди начинают задумываться об экологии», — отметила Наталья Прозорова, основатель бренда Greena Avocadova.

«Зеленая Премия» призвана выявлять достижения в области охраны окружающей среды, экологического просвещения, внедрения передовых практик в сфере природопользования, а также проявления лидерства в экологии. Конкурс проводится ежегодно в несколько этапов, а награждение победителей проходит в конце года.