РЭО рассказал, как правильно подать заявку на Зеленую премию

Российский экологический оператор подготовил подробную инструкцию о том, как принять участие в Зеленой премии – 2025 и правильно подать заявку на конкурс. В 2025 году Зеленая премия состоит из таких номинаций, как «Некоммерческие организации», «Экологические центры», «Экологические лидеры», «Образовательные проекты» (школы, ссузы и учреждения дополнительного образования), «Образовательные проекты» (высшие учебные заведения), «Технологические и цифровые проекты», «Устойчивые практики в АПК», «Экологическое предпринимательство», «Инициативы отраслевых компаний», «Корпоративные проекты (внутренние)», «Корпоративные проекты (внешние)» и рейтинга регионов, передает пресс-служба компании.

«Мы видим, что многие участники впервые подают заявки на Зеленую премию, и потому важно подробно объяснить механику участия. Конкурс задуман как открытая площадка для экопроектов со всей страны, и мы хотим, чтобы каждый желающий смог без труда пройти регистрацию и представить свою работу», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Сначала нужно войти в свой аккаунт на платформе green-award.ru. Для этого необходимо нажать на кнопку «Вход» в правом верхнем углу. Если у вас нет учетной записи на платформе, введите свой почтовый ящик и нажмите кнопку «Далее». На следующей странице вам предложат создать пароль, следуйте инструкциям и нажмите кнопку «Присоединиться». Если у вас уже есть аккаунт, достаточно ввести логин и пароль.

После этого вы попадаете в анкету создания профиля. После ее заполнения на почту придет уведомление о создании аккаунта, необходимо нажать «Здесь». Далее вы переходите на платформу «Зеленая премия – 2025».

Теперь вы можете подать заявку для участия в конкурсе. Для начала выберите номинацию, перейдите в нее и на конкурсном лендинге нажмите на кнопку «Участвовать в конкурсе».

Для подачи проекта заполните форму заявки — это поможет организаторам более комплексно ознакомиться с вашей работой. Поля, отмеченные красной звездочкой, обязательны для заполнения. Состав анкеты зависит от выбранной номинации. Для участия необходимо прикрепить две вертикальные фотографии. После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отправить».

Все ваши проекты будут отображены в личном кабинете, однако после подачи редактировать их невозможно. После отправки анкеты вы можете выбрать другие номинации и подать проекты в неограниченном количестве.

Если у вас остались вопросы по участию в премии, вы можете найти ответы по ссылке.

Партнеры премии — ПАО Сбербанк, ООО «Хартия», ООО «Экомашгрупп», певица Нюша.