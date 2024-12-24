РЭО раскрыл, какие елки наиболее дружественны к экологии

Представители РЭО разъяснили, что искусственные елки могут оказать значительное воздействие на углеродный баланс и отметили, что правильная утилизация натуральных деревьев делает их более экологичным выбором. Также компания предупредила о штрафах за незаконную вырубку елок.

«Выбор елки для празднования — это не просто традиция, но и вклад в устойчивое будущее и развитую экономику замкнутого типа. Натуральные ели, приобретенные у проверенных поставщиков и утилизированные должным образом, способствуют снижению углеродного следа и бережному отношению к природным ресурсам. Если предпочтение отдано искусственной ели, она должна быть качественной и служить 15-20 лет, чтобы минимизировать углеродный след», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Процесс создания искусственных елок из таких материалов, как пластик (ПВХ), леска и резина, сопровождается значительными выбросами углерода, особенно на этапе добычи сырья и производства. Ввиду сложного состава, переработать такие изделия трудно, а их утилизация приводит к загрязнению почвы микропластиками и выделению канцерогенов при сжигании.

Натуральные елки предпочтительнее с точки зрения экологии, особенно если они приобретены на официальных рынках или в специализированных питомниках, где выращиваются для праздника или получены в ходе санитарных рубок и расчисток.

РЭО предупреждает, что за нелегальную вырубку деревьев предусмотрены штрафы по статье 8.28 КоАП РФ: от 3 000 до 4 000 рублей для физических лиц и до 5 000 рублей при использовании бензопилы или иной техники.

После праздников рекомендуется сдавать натуральные елки в пункты переработки, где они превращаются в щепу для благоустройства, удобрения или подстилки для животных. Важно, чтобы на деревьях не оставалось мишуры или других материалов, которые не разлагаются.