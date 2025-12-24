РЭО провел совещание с регионами по подготовке к новогодним праздникам

В рамках обсуждения был определен перечень ключевых мер, которые должны быть обеспечены на местах. Среди них — назначение единого ответственного за вывоз ТКО, утверждение и неукоснительное соблюдение усиленных графиков, наличие не менее 10% резерва техники и персонала, оперативная отработка обращений граждан в срок не более 24 часов, а также заранее выстроенное взаимодействие с органами местного самоуправления, ГИБДД и экстренными службами.

«В праздничные дни система обращения с отходами работает в условиях повышенной нагрузки, поэтому здесь недопустимы размытая ответственность и формальный подход. В каждом регионе должен быть четко определен единый центр принятия решений, а все службы — понимать свои зоны ответственности и действовать синхронно. Наша задача — не реагировать постфактум, а заранее выстроить устойчивую работу, чтобы жители не сталкивались с проблемами в праздники», — отметили в пресс-службе РЭО.

Отдельным блоком обсуждения стало разграничение ответственности за возможные нарушения. В РЭО подчеркнули, что при несоблюдении графика вывоза ответственность несет региональный оператор. В то же время вопросы, связанные с запаркованностью контейнерных площадок, нерасчищенными подъездными путями или неудовлетворительным состоянием территории, относятся к зоне ответственности региональных и муниципальных органов власти. Каждый инцидент будет рассматриваться адресно, без автоматического перекладывания ответственности.

Кроме того, участникам совещания напомнили о необходимости строго соблюдать сроки реагирования на обращения граждан. Устранение выявленных проблем должно занимать не более 24 часов, а все случаи превышения установленного срока будут находиться на особом контроле федерального штаба с возможным подключением дополнительных служб.

Отдельное внимание было уделено вопросу обеспечения резервов. Регионам указано на необходимость иметь не менее 10% резерва специализированной техники от общего парка, а также заранее предусмотреть наличие водителей и грузчиков для оперативного вывода дополнительной техники на линию.

Как отметили в РЭО, одной из наиболее частых причин сбоев по-прежнему остается запаркованность контейнерных площадок. Этот вопрос напрямую связан с организацией работы на территории и качеством межведомственного взаимодействия. В праздничные дни такие механизмы должны быть отработаны заранее с участием органов местного самоуправления, коммунальных служб и ГИБДД, в том числе с использованием цифровых сервисов.

В частности, регионам рекомендовано активнее использовать функционал мобильного приложения «Госуслуги Авто», который позволяет направлять владельцам транспортных средств уведомления о блокировании проезда к контейнерным площадкам. Сообщения направляются анонимно, без передачи персональных данных, и доставляются владельцу автомобиля в виде push-уведомления, что позволяет оперативно устранить препятствие без привлечения эвакуации и экстренных мер.

Дополнительно подчеркнута важность постоянного мониторинга состояния контейнерных площадок и своевременной реакции на навалы отходов, являющиеся индикатором сбоя в системе. В случаях, когда проблема не устраняется более 24 часов, без дополнительных согласований должны подключаться МЧС и ГИБДД.