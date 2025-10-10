РЭО провел экскурсии на объекты по переработке отходов для эковолонтеров

Коллаборация Российского экологического оператора и Всероссийского движения «Экосистема» организовала 39 выездных ознакомительных мероприятий на предприятия, занимающиеся обращением с отходами, в 19 субъектах Российской Федерации. Участниками этих событий стали 758 человек, включая студентов, преподавателей и экологических активистов.

«Экскурсии помогают увидеть, что переработка отходов — это не абстрактная идея, а работающая система с конкретными технологиями и людьми. Такие поездки формируют у участников осознанное отношение к экологии и показывают, как работает экономика замкнутого цикла на практике», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

В рамках программы гости посетили такие объекты, как КПО «Волхонка» в Санкт-Петербурге, КПО «Нева» в Подмосковье и экотехнопарк в Тольятти, где они смогли проследить полный маршрут движения отходов — от этапа сортировки до стадии переработки, а также получили рекомендации по снижению объемов образующегося в быту мусора.

Кроме того, экскурсии были проведены на предприятиях, включенных в реестр утилизаторов. Среди них — Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод (СОЭМЗ) в Московской области, занимающийся переработкой и выпуском упаковки из стопроцентной макулатуры, и Волгоградский завод утилизации, перерабатывающий электронную технику.

В Курской области студенты познакомились с работой экофермы «Панинское», где налажено производство кормов из отходов рыбной промышленности — это наглядная иллюстрация безотходного производства. В Кемеровской области делегация побывала на заводе «Кузбасский Скарабей», преобразующем макулатуру в новое сырье. А в Санкт-Петербурге учащиеся изучили производственные линии компании «Элита», которая специализируется на выпуске оборудования для водоочистки.

География программы охватила Волгоградскую, Вологодскую, Кемеровскую, Кировскую, Костромскую, Курскую, Московскую, Нижегородскую, Омскую, Рязанскую, Самарскую, Саратовскую, Свердловскую, Челябинскую, Ярославскую области, Санкт-Петербург, Красноярский край, а также Республики Удмуртия и Чувашия.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в РФ началась реализация нового нацпроекта «Экологическое благополучие», пришедшего на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году стопроцентную сортировку ежегодно образующихся ТКО, сокращение их захоронения до уровня не более 50% и вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.