РЭО продлил заявки на конференцию со стипендиями в 150 тысяч рублей

Российский экологический оператор (РЭО) продлил срок подачи заявок на вторую научно-практическую конференцию «Экономика замкнутого цикла — молодежный взгляд» до 7 ноября 2025 года. Пять авторов лучших работ, выбранных по итогам мероприятия, будут награждены единовременными стипендиями от РЭО в 150 тысяч рублей. Эти средства предназначены для помощи в научных изысканиях и реализации экологических проектов. Данная стипендиальная программа была инициирована Российским экологическим оператором в 2024 году в рамках Зеленой премии.

«Подобные инициативы позволяют студентам не только проявлять себя в науке, но и разрабатывать реальные решения, применимые на практике. Для РЭО важно создавать площадки, где формируется новое поколение специалистов в сфере экономики замкнутого цикла, ведь именно в руках молодежи находится наше экологическое будущее», — отметила гендиректор Российского экологического оператора Ирина Тарасова.

Осенью 2025 года конференция «Экономика замкнутого цикла — молодежный взгляд» состоится при содействии Российского университета дружбы народов (РУДН). Участники представят свои разработки, касающиеся переработки отходов, ответственного производства и потребления, внедрения цифровых решений в отрасль, а также климатически нейтральных технологий.

К участию приглашаются студенты высших учебных заведений России и других стран. Все детали и форма для регистрации размещены в положении о конференции.

По всем вопросам, связанным с организацией и подачей тезисов, следует обращаться к Керимовой Валерии Мухтеремовне по электронной почте kerimova-vm@rudn.ru или по телефону +7 (977) 468-66-06.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Главной миссией РЭО является выстраивание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в РФ начал работу новый национальный проект «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла. К 2030 году она должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократить их захоронение до уровня не более 50% и вовлечь в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления, используя их в качестве вторичных ресурсов и сырья.