РЭО призывает школьников участвовать в Московской олимпиаде по экологии

Российский экологический оператор приглашает учеников 5–11 классов поучаствовать в заочном туре Московской олимпиады школьников по экологии. Соревнование пройдет в дистанционном формате с 17 ноября по 1 декабря 2025 года. Специалисты РЭО не только разработали задания, но и выступают партнерами этого проекта, способствуя тому, чтобы состязания стали более практичными и соответствовали реальным вызовам, стоящим перед отраслью, сообщила пресс-служба РЭО.

«Экологические знания становятся важной частью современного образования, и мы поддерживаем инициативы, которые помогают школьникам применять свои навыки в реальных задачах. Участие в олимпиаде — это возможность для ребят сделать шаг к будущей профессии, познакомиться с экспертизой отрасли и увидеть, как экология связана с наукой, технологиями и развитием страны», — отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Состязанию присвоен 2 уровень в перечне Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Такой статус предоставляет победителям и призерам право на льготы при зачислении в ведущие университеты России, такие как РЭУ им. Г.В. Плеханова, РУДН, МГИМО и РОСБИОТЕХ. Благодаря сотрудничеству с Российским экологическим оператором и АНО «Экосистема» участники получают доступ к стажировкам, практикумам и занятиям у опытных специалистов.

В текущем году для олимпиадников был организован специальный трек «Олимпиадники» на Всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край» в Камчатском крае.

Успешное выполнение заданий дистанционного этапа открывает дорогу в финал, где участников ожидают более сложные испытания, общение с экспертами, мастер-классы и научно-популярные лекции. Финалисты получат возможность не только побороться за награды, но и пройти дополнительное обучение с элементами профессиональной ориентации.

Вся самая свежая информация об олимпиаде будет публиковаться на ее официальном сайте.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена согласно Указу Президента от 14 января 2019 года. Главная миссия РЭО — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в РФ начал работу новый национальный проект «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% таких отходов и использование в хозяйственном обороте как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.