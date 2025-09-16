РЭО приглашает школьников на вебинар об эковолонтерстве

Специалисты Российского экологического оператора (РЭО) проведут для школьников вебинар о том, как присоединиться к эковолонтерскому движению. Об этом сообщили пресс-служба РЭО.

Мероприятие под названием «Открывая мир экологического волонтерства» запланировано на 17 сентября и пройдет в рамках общероссийского проекта «ЭкоХод». Участникам расскажут, с чего начать свою деятельность в сфере экологии, в каких акциях и программах можно поучаствовать уже сегодня, а также поделятся практическим опытом от ведущих экспертов в этой области.

«Мы уверены, что экопросвещение и вовлечение школьников в добровольческую деятельность — это важный шаг к формированию осознанного отношения к природе. Подобные вебинары помогают ребятам сделать первые шаги в волонтерстве, найти единомышленников и почувствовать, что они могут менять мир к лучшему уже сегодня», — отметили в пресс-службе РЭО.

В числе спикеров вебинара — сопредседатель движения «Экосистема», председатель объединения волонтеров-экологов «Делай!» Андрей Руднев и начальник отдела по реализации проектов и программ экологической направленности Российского движения детей и молодежи Юлия Каверина.

Начало в 14:00 по московскому времени. Для подключения необходимо перейти по ссылке.

Инициатива «ЭкоХод» осуществляется ППК «РЭО» вместе с ФГБОУ ДО «Центр всестороннего развития детей „Прогресс“. Ее цели — развитие культуры обращения с отходами и повышение уровня экологического образования среди учащихся и преподавателей.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — построение в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в РФ начал работу новый национальный проект «Экологическое благополучие», пришедший на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение уровня захоронения таких отходов до 50% и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.