РЭО приглашает молодежь на бесплатные экологические курсы

Российский экологический оператор (РЭО) поздравляет учащихся, студентов и преподавателей с Днем знаний. Молодое поколение может бесплатно присоединиться к образовательным проектам, которые развивают экологическую культуру и дают полезные знания по обращению с отходами. Среди таких инициатив — онлайн-платформа «Зеленая школа» для школьников и программа «Зеленый курс» для студентов.

«Новый учебный год — это всегда новые возможности для роста и развития. Мы приглашаем школьников и студентов начать его вместе с нашими образовательными проектами, которые помогут сформировать ответственное отношение к экологии и ресурсам. Молодежь будет определять будущее страны, и мы хотим, чтобы в основе их решений лежали устойчивые и экологичные подходы», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

«Зеленая школа» — это бесплатный интерактивный ресурс для детей, где в увлекательном формате видеоуроков, заданий и тестов рассказывается о правильной сортировке мусора, перерабатываемых материалах, принципах циклической экономики и важности бережного отношения к ресурсам в быту. Хотя проект рассчитан на школьников, он также будет полезен учителям в качестве дополнительного пособия.

Для студенческой аудитории РЭО разработал «Зеленый курс» — образовательную программу с онлайн-модулями, практическими заданиями и кейсами. Участники изучают актуальные экологические тренды, основы устойчивого развития и цикличной экономики, что может быть применено в их будущей профессии. Курс не только расширяет кругозор, но и помогает приобрести навыки, востребованные на современном рынке труда.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Её ключевая миссия — построение в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый национальный проект — «Экологическое благополучие». В одном из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ТКО, направление на захоронение не более 50% таких отходов, а также вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов в виде вторичного сырья.