РЭО предупреждает: отчеты по экосбору нужно сдать до 15 апреля

Российский экологический оператор (РЭО) обращает внимание на приближающийся срок завершения отчетной кампании по расширенной ответственности производителей (РОП). Организации, занимающиеся производством и импортом продукции и упаковки, подлежащей утилизации, должны предоставить отчеты и перечислить экологический сбор за 2023 и 2024 годы до 15 апреля 2025 года, сообщила пресс-служба РЭО.

Нарушение сроков предоставления отчетов или искажение информации влечет за собой административную ответственность, в том числе штрафы. Сумма штрафных санкций варьируется от 250 до 500 тысяч рублей согласно статьям 8.5.1 и 8.41.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Руководитель РЭО акцентировала внимание на том, что 15 апреля является финальным днем для подачи отчетности и внесения экологического сбора. Она добавила, что ранее РЭО проводил бесплатные вебинары для разъяснения правил отчетности предпринимателям. Подробная информация доступна на официальном интернет-портале РЭО.

Как осуществляется процедура подачи отчетов и уплаты экологического сбора?

Отчетность и расчет суммы экологического сбора подаются через Единую государственную информационную систему учета отходов (ЕГИС УОИТ) или через персональный аккаунт природопользователя на сайте Росприроднадзора.

Платежные данные для перечисления экологического сбора опубликованы на официальном сайте Росприроднадзора и сайтах его территориальных подразделений.

Дополнительные сведения доступны на официальных веб-ресурсах Росприроднадзора и Российского экологического оператора (РЭО): https://reo.ru/rop.