РЭО представил «Зеленый фургон» на фестивале ТимФест в Москве

С 8 по 10 августа в московском «Тимирязев Центре» проводится фестиваль ТимФест — крупное образовательное и культурное мероприятие, ориентированное на вопросы экологии и устойчивого развития. Российский экологический оператор выступил партнером события и организовал на площадке «Зеленый фургон» — передвижную мастерскую по переработке отходов.

«Форматы вроде ТимФеста — отличная возможность в неформальной обстановке рассказать молодежи и всем заинтересованным о том, как каждый может внести вклад в экологию. „Зеленый фургон“ РЭО — это точка притяжения для тех, кто хочет разбираться в теме отходов и устойчивого образа жизни. Мы регулярно участвуем в таких инициативах, чтобы простыми словами говорить о важном», — сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора.

На протяжении трех дней посетители фестиваля смогут пообщаться с представителями РЭО, узнать больше о раздельном сборе мусора, переработке и циклической экономике, а также самостоятельно превратить пластиковые отходы в памятные сувениры.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — создание единой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. С 2025 года в России вместо завершившегося в 2024 году нацпроекта «Экология» стартовал новый федеральный проект — «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель построить экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократит их захоронение до 50% и позволит использовать не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.