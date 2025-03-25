РЭО представил обновленный порядок отзыва статуса у регоператоров по обращению с ТКО

Российский экологический оператор (РЭО) представил обновленный порядок отзыва статуса у региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

еперь, согласно новым нормам, лишение статуса регоператора ТКО станет возможным без обращения в судебные инстанции в ряде четко определенных ситуаций. К ним относятся признание компании банкротом, аннулирование ее лицензии, либо добровольный отказ от статуса и прекращение деятельности. Разработкой данных изменений занимались эксперты РЭО.

Как сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, с 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила в сфере обращения с ТКО, закрепленные в постановлении Правительства РФ № 293. Эти правила детализируют основания, по которым юридическое лицо может утратить свой статус регионального оператора, определяя два основных сценария развития событий. Первый сценарий предусматривает упрощенную процедуру лишения статуса без суда, на основании «безусловных оснований», когда орган, подписавший соглашение с оператором, принимает решение о его расторжении. Второй сценарий требует судебного решения для прекращения статуса. Внедрение новых правил направлено на оптимизацию процедуры лишения статуса и повышение эффективности всей системы обращения с ТКО.

К «безусловным основаниям», позволяющим лишить регионального оператора статуса, относятся прекращение действия лицензии, принятие решения о ликвидации юридического лица, добровольный отказ от статуса, а также вступление в силу судебного решения о признании оператора несостоятельным (банкротом) и начале конкурсного производства. Оператор обязан уведомить уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ о наступлении указанных обстоятельств в течение десяти рабочих дней.

Кроме того, новые правила устанавливают случаи, когда лишение статуса регионального оператора возможно исключительно на основании решения суда. Например, если оператор неоднократно (пять и более раз) нарушал условия заключенного соглашения в течение одного календарного года. При этом, отсутствие действующей банковской гарантии является самостоятельным основанием для обращения в судебные органы, вне зависимости от наличия других нарушений условий соглашения.

Также, основанием для лишения статуса через суд может служить непогашенная задолженность оператора перед другим оператором, подтвержденная решением суда или актом сверки, в размере 25% и более от годовых обязательств, установленных договором.

Помимо прочего, региональный оператор может быть лишен статуса по решению суда в случае систематических (пять или более раз за год) нарушений утвержденных схем движения ТКО, зафиксированных контролирующими органами.