РЭО предложил пересмотреть периодичность инвентаризации мусорных полигонов

Российский экологический оператор (РЭО) разработал новый регламент проведения инвентаризации объектов, предназначенных для складирования твердых коммунальных отходов (ТКО), согласно которому инвентаризация полигонов должна проводиться не реже одного раза в три года, а не в пять, как это было ранее. Кроме того, предлагается задействовать беспилотники для получения более актуальной информации о степени заполненности полигонов, что позволит принимать взвешенные решения о строительстве новых объектов по переработке отходов. Об этом заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев в ходе заседания штаба по организации обращения с ТКО, проходившего на площадке Координационного центра Правительства РФ.

Инициативы РЭО

Разработка правил инвентаризации мест размещения ТКО является одним из пунктов плана по созданию нормативных актов, реализуемого РЭО в рамках работы штаба. Работа над документом завершена, и он передан на рассмотрение в соответствующие федеральные органы исполнительной власти.

«Необходимость разработки этого приказа обусловлена разногласиями между владельцами объектов и контролирующими органами относительно остаточной емкости и других характеристик полигонов. В настоящее время владелец объекта самостоятельно проводит инвентаризацию раз в пять лет, при этом четкие требования к процедуре не установлены. Итоговый документ, содержащий характеристику объекта, направляется в Росприроднадзор в справочных целях, и ведомство может учитывать эти данные, а может и нет. Мы стремимся изменить этот подход. В частности, мы предлагаем проводить инвентаризацию не реже одного раза в три года, что позволит получать более актуальную информацию о состоянии объектов, включая степень их заполненности», — подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Кроме того, РЭО предлагает расширить перечень используемой информации для инвентаризации, включив в него проектную документацию, результаты обследований, данные мониторинга окружающей среды и другие релевантные материалы.

Владельцы объектов также должны будут предоставлять сведения о технических средствах, таких как системы весового контроля, фото- и видеофиксации движения транспорта, ванны для дезинфекции и радиационного контроля. В характеристике объекта должна быть указана остаточная вместимость полигона и процент его заполнения на момент проведения инвентаризации.

Полученные данные будут использоваться при включении объектов размещения отходов в государственный реестр, установлении лимитов на размещение отходов, разработке территориальных схем обращения с отходами и контроле за реализацией инвестиционных и производственных программ в области обращения с ТКО.

Обязательным элементом обследования станет видеосъемка с использованием беспилотных авиационных систем (БАС), а также панорамная фотосъемка на 360 градусов. Это позволит оценивать реальное состояние полигонов без необходимости выезда на место.

«Хочу отметить, что процедура инвентаризации стала значительно более технологичной. Основой является воздушно-лазерное сканирование с использованием беспилотников. Это позволяет снизить затраты и получить максимально полную и качественную информацию о состоянии полигонов. Все результаты облетов доступны в Федеральной государственной информационной системе учета ТКО (ФГИС УТКО) в режиме реального времени», — добавил глава РЭО.

По итогам воздушного сканирования РЭО получает цифровые трехмерные модели. Сравнивая модели полигонов, созданные в разные годы, можно оценить фактическое количество отходов, поступивших на полигон между обследованиями. Это важно, в том числе, для регулирования тарифов, отметил Денис Буцаев.

Помимо этого, использование БАС позволяет оценивать количество птиц на объекте, а тепловизионная съемка предоставляет информацию о рисках возгорания полигонов. Для автоматического выявления нарушений применяются нейросети.

В отдельных регионах существуют ограничения на полеты беспилотников. В таких случаях предлагается проводить наземное лазерное сканирование. «Это более трудоемкий процесс, но у нас есть опыт проведения таких исследований, в частности, таким образом оценивалось состояние объектов размещения отходов в новых регионах», — сообщил гендиректор РЭО.

РЭО реализует проект по воздушно-лазерному сканированию действующих объектов размещения ТКО с 2022 года. Было проведено около тысячи облетов и тщательно отработана методология проведения подобных обследований. Программа включена в федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», рассчитанный до 2030 года.

Проект приказа предусматривает возможность безвозмездного использования данных, полученных РЭО при воздушном мониторинге. «Таким образом, мы решаем две задачи: минимизируем расходы и обеспечиваем беспристрастность при проведении обследований. Это особенно важно, учитывая количество нарушений, выявляемых в ходе облетов», — добавил Денис Буцаев.

Новый порядок инвентаризации полигонов позволит унифицировать и автоматизировать процесс, обеспечить полноту и непротиворечивость данных, повысить качество государственного контроля и решений по регулированию деятельности по захоронению ТКО.

Проблемные регионы

В ходе заседания штаба глава РЭО обсудил с представителями регионов выполнение дорожных карт по всем аспектам функционирования системы обращения с ТКО.

По устойчивости региональных операторов в желтой зоне находятся 39 субъектов РФ, в красной зоне субъекты отсутствуют. Из 39 дорожных карт по нормализации деятельности региональных операторов внесено во ФГИС УТКО 32 карты.

«Оставшимся регионам необходимо в срочном порядке обеспечить внесение дорожных карт в систему, а именно Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республикам, Республике Алтай. Карелия по итогам мониторинга за декабрь 2024 года перешла из зеленой зоны в желтую, в связи с чем региону необходимо разработать и утвердить дорожную карту до 27 марта 2025 года», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По обеспеченности специализированной техникой для вывоза ТКО в желтой и красной зонах находятся 28 субъектов РФ. Из них утвердили дорожные карты 23 региона.

«Во ФГИС УТКО по обеспеченности специализированной техникой из 23 регионов, утвердивших дорожные карты, внесли лишь 19 субъектов. Республике Алтай, Курской области, ЛНР, КЧР необходимо в срочном порядке обеспечить внесение дорожных карт в систему. Невнесение дорожных карт в электронном формате в систему означает неисполнение дорожных карт», — пояснил Денис Буцаев.

Отдельно нарушение сроков реализации дорожных карт уже зафиксировано в Краснодарском крае.

По обеспеченности контейнерными площадками и контейнерами в красной и желтой зонах находятся 37 субъектов РФ. Дорожную карту не утвердил один регион — Камчатский край. Не внесли информацию во ФГИС УТКО 3 региона — это Кабардино-Балкарская республика, Алтай, Бурятия. Не исполняют дорожные карты 4 региона: Псковская область, Республика Тыва, Ростовская область, Удмуртская республика.

«За период с прошлого штаба по этому блоку 8 регионов требуемую информацию прислали и число просрочек существенно сократилось. По многим присланным дорожным картам у нас есть замечания, связанные с некорректно определенной потребностью по отдельным муниципалитетам и с низким объемом финансирования. Объем финансирования в некоторых случаях достигает четверти от заявленной потребности в контейнерах. На следующем штабе мы выделим те регионы, которые такие замечания не устранили», — добавил глава РЭО.

По инфраструктуре выявлены нарушения исполнения дорожных карт в 10 субъектах РФ — это Краснодарский край, Ульяновская, Иркутская, Воронежская области, Красноярский край, Сахалинская область, Республики Крым, Башкортостан и Тверская область, Республика Северная Осетия.

В ходе заседания штаба глава РЭО обсудил с отстающими регионами возникшие проблемы, были установлены новые сроки и определены текущие статусы.